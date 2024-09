In Sicilia ritornano i treni storici della Fondazione delle Ferrovie dello Stato. Il 2024 offrirà un ricco calendario di viaggi, permettendo di raggiungere le località più affascinanti dell’Isola a bordo di treni d’epoca fino a dicembre, favorendo anche la destagionalizzazione del turismo. L’iniziativa è promossa dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con la Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani.

I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia e direttamente a bordo treno fino a esaurimento dei posti disponibili.

Gli itinerari

l programma dei treni storici 2024 in Sicilia prevede 33 appuntamenti e partirà sabato 14 settembre per concludersi domenica 8 dicembre. Tra le destinazioni previste: Agrigento e il Parco archeologico della Valle dei Templi, Santo Stefano di Camastra e Caltagirone con dei tour alla scoperta delle ceramiche, Siracusa e il centro storico dell’antica Ortigia, Castelvetrano e il maestoso Parco archeologico di Selinunte, la barocca Modica in occasione dell’annuale festa del cioccolato, con partenza da Palermo, Messina e Catania. Come nelle passate edizioni, prevista la collaborazione con la Ferrovia Circumetnea per raggiungere da Giarre il centro di Bronte, con trasbordo dal treno storico alle automotrici Fce