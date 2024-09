Meteo Sicilia: L’estate sta volgendo al termine e dopo una breve tregua dal caldo, saranno nuovamente registrati 37 gradi. Le alte temperature dell’estate non lasciano tregua alla nostra Isola. I temporali che in questi giorni hanno toccato diverse zone della Sicilia, diverranno solo un lontano ricordo. Di seguito tutte le informazioni giorno per giorno.

Meteo Sicilia, mercoledì 4 settembre

La giornata di oggi sarà contraddistinta da tempo instabile e in alcune zone dell’isola si verificheranno qualche temporale o diverse piogge e schiarite. Forti temporali ad Enna durante il primo pomeriggio. Nonostante tutto si avrà un massima di ben 30 gradi. Piogge e schiarite anche a Palermo, dove si registrerà un massima di 33 gradi. La città più calda sarà Siracusa, con 36 gradi. A seguire Catania con una massima di 35 gradi.

Meteo Sicilia, giovedì 5 settembre

Giovedì, la pressione atmosferica calerà, il che influenzerà il tempo. La mattina sarà abbastanza tranquilla, con il cielo che sarà parzialmente nuvoloso. Tuttavia, nel pomeriggio, l’instabilità del tempo aumenterà, specialmente nelle aree costiere settentrionali e poi anche nelle zone più interne. L’unica città dove splenderà tutto il giorno il sole sarà Trapani. Le città più calde saranno Siracusa e Catania, dove si registreranno ben 35 gradi.

Meteo Sicilia, venerdì 6 settembre

Venerdì, la pressione atmosferica sarà stabile nella nostra zona, e questo porterà a una giornata di bel tempo. Il cielo sarà per lo più sereno, con poche nuvole qua e là su tutto il territorio. Ritornerà il caldo torrido con temperature che saliranno fino a 37 gradi. Queste temperature torride si registreranno a Siracusa e nella nostra città di Catania. A seguire Agrigento con una massima di 36 gradi. La minima più bassa si registrerà ad Enna: dove durante la ore notturne la temperatura scenderà sotto i 18 gradi, con uno sbalzo di temperatura durante il giorno di ben oltre 10 garadi. Infatti la massima registrata sarà di 32 gradi.