La Sidra ha diramato un nuovo disservizio idrico per la giornata di oggi, 4 settembre, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria. A partire dalle ore 9:00. in alcune zone del Comune di Gravina di Catania non sarà garantita l’erogazione d’acqua. Di seguito le vie interessate:

Via Gramsci (civici 13, 15, 17, 22, 24, 53, 57, 63 , 73 ,101);

Via Malerba;

Via Vittorio Emanuele;

Via Manzoni;

Via De Mattei;

Via Etnea (civici 67 L, 202, 204);

Via Tomaselli;

Via Simeto;

Via Citelli;

Via Arcoleo;

Via SS.Annunziata;

Via Marinetti;

Il servizio sarà ripristinato nel tardo pomeriggio.