A Catania giornalmente vengono investiti, uccisi e lasciati sul ciglio della strada decine di gatti. Spesso si tratta di animali liberi, che vivono liberamente da soli o in colonie in ogni quartiere della città ma spesso dimenticati del tutto da chi si dovrebbe occupare di loro.

Forse ci si è dimenticato che nel 2009 proprio nella città di Catania è entrato in vigore un specifico “Regolamento Comunale Per La Tutela Degli Animali” che tra i Principi così recita art. 1: “Il Comune di Catania, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove il rispetto, la cura e il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali”. Inoltre art. 2: “Il Comune di Catania in accordo con la Dichiarazione Universale dei Dirittidegli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animalida compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche”.

A Catania non viene rispettato il regolamento, che prevede di contrassegnare con un’insegna specifica e con la scritta ben leggibile “attenzione colonie feline e gatti in transito” . Questi sconosciuti cartelli dovrebbe essere posti lungo le strade in cui sono state riconosciute le colonie feline.

La stessa insegna rappresenterebbe anche il limite di velocità di 30 km orari. In tal modo sicuramente si eviterebbero incidenti tra auto e gatti o cani ma anche con pedoni. Inoltre lo stesso cartello dovrebbe riportare un numero verde di soccorso per contattare in tempo reale H 24 i Servizi veterinari dell’Asp e gli uffici della Polizia Locale del Comune.