Un nuovo intoppo si è registrato durante la giornata di ieri, 2 settembre, presso la raffineria Isab di Priolo Gargallo, nel polo petrolchimico di Siracusa. Il fuori servizio si sarebbe verificato all’unità 100 (Topping) della raffineria sud. Sembra si sia trattato di un evento imprevisto dovuto ad un disservizio elettrico.

Proprio il disservizio elettrico avrebbe causato la fiamma sulla torci e la nube nera, visibile anche da chilometri di distanza. Purtroppo non è la prima volta che questo accade. Il 26 agosto 2024 si sarebbe verificata una consistente pioggia oleosa su Città Giardino, frazione di Melilli, e Siracusa. Proprio su questo fenomeno la magistratura ha aperto un’inchiesta.

Le parole del sindaco di Melilli

Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta ha chiesto un immediato ed urgente incontro all’azienda, convocando il direttore generale di Goi Energy-Isab presso il palazzo municipale.

Il primo cittadino si è espresso sull’accaduto: “il ripetersi di questa tipologia di eventi sta allarmando la cittadinanza melillese e gli abitanti dei paesi limitrofi la zona industriale. Questo, ne consegue, non è più tollerabile. Pretendiamo risposte ed azioni concrete a tutela dell’ambiente e dei cittadini”.

La pioggia oleosa del 26 agosto

Per quanto accaduto il 26 agosto è stato iscritto un procedimento penale per l’illecito amministrativo per reati di natura ambientale a carico dell’Isab. Inoltre il procuratore capo di Siracusa, Sabrina Gambino ha disposto: “ il sequestro probatorio della porzione dell’impianto dal quale si è propagata la sostanza nebulizzata con autorizzazione per l’impresa a proseguire le attività di lavorazione con prescrizioni al fine di non compromettere i processi produttivi che dipendono dalla porzione dell’impianto in oggetto e non cagionare eventuali e peggiori danni ambientali prospettati dalla stessa impresa in caso di blocco delle attività”.

Conseguenze sull’ambiente e sulla salute

L’Isab ha diffuso una nota su quanto accaduto lo scorso 26 agosto, dicendo che si è trattato di un evento di natura straordinaria consistito nel «rilascio in atmosfera di una miscela di vapore acqueo e idrocarburi, per una durata di circa 2 minuti.

Per quanto concerne le potenziali conseguenze su ambiente e salute, sono stati analizzati i dati delle centraline poste sul territorio, con particolare riferimento a quelle presenti negli abitati di Città Giardino e Belvedere, dai quali sono emersi valori al di sotto delle soglie limite di riferimento.

Inoltre a breve verrà avviata una campagna di caratterizzazione ambientale (prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio), secondo modalità da concordare con gli Enti di controllo.

Infine Isab ha attivato una casella di posta elettronica (segnalazioni@isab.com) presso la quale indirizzare le segnalazioni che saranno prese in carico da Isab in merito “agli effetti di sporcamento di alcuni beni di privati (autovetture, ecc.)”.