Concorso Agenzia delle Entrate 2024: Annunciato un nuovo concorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione 2024, finalizzato all’assunzione di 470 nuovi dipendenti a tempo indeterminato. Attualmente si ricercano addetti alla riscossione da destinare a diverse sedi in quasi tutte le regioni italiane. Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 10 settembre 2024.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: i posti

Il concorso Agenzia delle Entrate Riscossione 2024 è volto all’assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti riscossione da inquadrare nella 3^ Area 1° Livello. In Sicilia si cercano 41 addetti alla riscossione. Per conoscere tutte le regioni e i relativi posti si rimanda alla consulta del bando.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: i requisiti

Chiunque vorrà partecipare al concorso Agenzia delle Entrate 2024 dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti:

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri UE o la disponibilità del diritto di soggiorno;

italiana o di uno degli stati membri UE o la disponibilità del diritto di soggiorno; pieno godimento dei diritti civili e politici riferito al Paese di cittadinanza;

riferito al Paese di cittadinanza; non essere stati licenziati per giusta causa dall’Ente o dalle società nello stesso confluite e non aver tenuto altri comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione;

per giusta causa dall’Ente o dalle società nello stesso confluite e non aver tenuto altri comportamenti incompatibili con le funzioni pubbliche svolte da Agenzia delle entrate-Riscossione; non aver esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: titoli di studio

Per poter partecipare sono richiesti i seguenti titoli di studio:

uno dei seguenti titoli di studio:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze

politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

oppure:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge;

oppure:

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Concorso Agenzia delle Entrate 2024: come presentare domanda

I candidati al concorso Agenzia delle Entrate Riscossione 2024 devono inoltrare la domanda di partecipazione entro il 10 settembre 2024 solo via web, tramite il portale inPA. Per identificarsi sarà necessario SPID/CIE/ CNS. Inoltre per la partecipazione alla selezione, i concorrenti devono avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato o un domicilio digitale.

Si ricorda che i candidati possono indicare nella domanda di partecipazione una sola regione.