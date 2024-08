Assicurazioni auto in Sicilia: aumenti significativi e classifica delle province più care, di seguito il report dell’agenzia assicurativa Facile.it.

Assicurazioni auto in Sicilia: l’andamento dei premi RC auto nel 2024

Nel luglio 2024, il panorama delle assicurazioni auto in Sicilia ha visto un aumento significativo dei premi RC auto, con una crescita media del 7,77% su base annua. Secondo l’Osservatorio RC auto di Facile.it – Assicurazione.it, il costo medio per assicurare un veicolo nella regione è salito a 611,79 euro, circa 44 euro in più rispetto allo stesso mese del 2023. Nonostante questo incremento, ci sono segnali positivi: il trend di crescita dei prezzi sembra essersi stabilizzato e, in alcune province, come Catania, si è persino invertito. Su base semestrale, infatti, le tariffe hanno registrato una diminuzione del 3% a livello regionale, con Catania che ha visto una riduzione fino al 6%.

Le variazioni tra le province siciliane

Analizzando i dati delle diverse province siciliane, emerge un quadro variegato per quanto riguarda i premi delle assicurazioni auto in Sicilia. Ragusa ha registrato l’aumento più significativo, con un incremento del 10,93% rispetto a luglio 2023. Palermo segue con un rialzo del 9,69%, mentre Trapani si posiziona al terzo posto con un +9,53%. Anche Catania e Caltanissetta hanno visto aumenti, rispettivamente del 7,32% e 6,47%. Meno significativi sono stati i rincari ad Agrigento (+6,28%) e Siracusa (+3,04%), mentre Messina ha avuto l’aumento più contenuto, pari al 2,72%.

Le province più care per le assicurazioni auto in Sicilia

Palermo è la provincia siciliana con il premio medio RC auto più alto, attestandosi a 641,52 euro. A seguire, troviamo Catania con 635,93 euro, Messina con 634,38 euro e Ragusa con 616,06 euro. Le province con premi medi più bassi sono Caltanissetta (614,48 euro), Trapani (567,39 euro) e Siracusa (552,33 euro), con Agrigento che registra il premio medio più contenuto di tutta la Sicilia, pari a 524,12 euro. Questi dati indicano un panorama diversificato per le assicurazioni auto in Sicilia, con differenze significative tra le varie province, sebbene tutte siano state interessate da aumenti su base annua.