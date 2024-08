Anche a settembre la Sicilia offre l’opportunità di prendere parte a numerose sagre, ideali per chi vuole esplorare l’isola in una stagione che conserva ancora il fascino estivo. Tra pittoreschi villaggi di pescatori lungo la costa e incantevoli paesini di montagna immersi nei boschi, le sagre di fine estate sono l’occasione perfetta per scoprire un lato genuino e poco esplorato della Sicilia. Questi eventi celebrano tradizioni secolari, con suggestive processioni religiose e la riscoperta di sapori antichi che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Di seguito alcuni consigli della redazione:

Busiate Buseto Trapani, 1 settembre

Trapani, 1 settembre Sagra della manna a Pollina Palermo, 1 settembre

Palermo, 1 settembre Festival della pizza, Pollina Palermo, 5 settembre

Palermo, 5 settembre Sagra del Mango, Fiumefreddo di Sicilia, 7 settembre

Fiumefreddo di Sicilia, 7 settembre Sagra dell’arancino, Aci Castello Catania, dal 5 all’8 settembre

Aci Castello Catania, dal 5 all’8 settembre Festa della Madonna di Ognina e Sagra del pesce azzurro Catania, 8 settembre

Catania, 8 settembre Decennale vite ad alberello di Pantelleria Trapani, dal 13 al 19 settembre

Trapani, dal 13 al 19 settembre Carnevale di Sciacca , 13 settembre

, 13 settembre Festa della vendemmia , Pachino, 20 settembre

, Pachino, 20 settembre Cous Cous Fest, San vito Lo Capo, 20 settembre

San vito Lo Capo, 20 settembre Festa del contadino di Pennisi, Acireale, 21 settembre

Acireale, 21 settembre Festival degli Aquiloni Capo Peloro, Messina, 27 settembre

La lista è ancora tanto lungo. L’unica cosa certa è che in Sicilia a settembre non ci si può annoiare!