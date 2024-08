Due cani erano costretti a vivere all’interno di un’automobile, senza accesso a cibo e acqua, e confinati con guinzagli che limitavano i loro movimenti in uno spazio estremamente ristretto. Le loro condizioni erano critiche e sono state scoperte grazie all’intervento delle guardie zoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) di Palermo.

Gli interventi sono avvenuti solo dopo numerose segnalazioni di chi quotidianamente passava davanti alla vettura.

I due cani, una femmina simile a un pinscher e un maschio di tipo barboncino, erano costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie estremamente degradate. Attualmente, gli animali sono sotto custodia giudiziaria presso il canile municipale di Palermo. Nel frattempo, il proprietario è sotto indagine per abbandono di animali e per la detenzione inadeguata che ha causato loro gravi sofferenze.