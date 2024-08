Con l’arrivo di settembre, si avvicina la conclusione delle vacanze estive e la riapertura di uffici e attività commerciali. Per questo motivo, la presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, ha sollecitato il sindaco Trantino e l’assessore alla viabilità a prendere tutte le misure necessarie per assicurare una circolazione fluida in un’area fortemente pendolare come quella di “Borgo-Sanzio”.

L’assessore Spampinato spiega: “deve essere attenzionato il Tondo Gioeni ma soprattutto la strategica arteria via Caronda. Una strada che unisce la circonvallazione con via Etnea e piazza Lincoln. Qui da circa un anno è attivo un tavolo di dialogo con i commercianti della zona volto a tentare di riaprire al traffico la corsia nella zona nord di via che immette sulla circonvallazione”.

Negli ultimi mesi, la presidente del III municipio di Catania ha raccolto le segnalazioni di commercianti e residenti e aveva proposto, con il supporto di tutti i consiglieri del municipio, di rimuovere i blocchi di cemento per un periodo di prova di circa 60 giorni.

Questa modifica permetterebbe di ampliare il tratto di strada e facilitare l’accesso diretto al viale Odorico da Pordenone. Un cambiamento del genere migliorerebbe sia la viabilità che la vivibilità nelle vicinanze del principale snodo della città, il Tondo Gioeni. Tuttavia, fino ad oggi, la proposta non è stata ancora accettata dall’amministrazione centrale.