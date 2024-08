Nella notte del 27 agosto, alla Plaia, si è assistito a un evento straordinario e carico di emozione: decine di piccole tartarughe marine sono venute alla luce, quasi 50 giorni dopo la deposizione delle uova di cui vi avevamo già parlato, condividendo con voi anche le immagini di quel momento.

Questa nascita rappresenta un segno di speranza per l’ambiente, reso possibile grazie all’incessante impegno dei volontari del WWF. Questi instancabili difensori della natura hanno vegliato con attenzione sul nido, proteggendolo durante tutto il periodo di incubazione e assicurandosi che le neonate tartarughe potessero raggiungere in sicurezza le acque del mare, il loro nuovo e vasto habitat.

Questo lieto evento non è solo una testimonianza della bellezza della natura, ma anche un simbolo dell’importanza dell’amore e della dedizione di tanti cittadini verso la tutela del proprio territorio e dell’ambiente. In una città come la nostra, dove spesso si è chiamati a fronteggiare sfide complesse, è confortante sapere che, grazie all’impegno di molte persone, qualcosa di vitale continua a funzionare. È proprio grazie a questo spirito di comunità e alla passione per la salvaguardia del nostro patrimonio naturale che eventi come questo possono ancora accadere, offrendo a tutti noi un motivo di orgoglio e un esempio da seguire per le generazioni future