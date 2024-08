A partire dal 26 agosto, la circolazione sull’autostrada Palermo-Catania subirà delle modifiche, con la chiusura di entrambe le corsie in prossimità dello svincolo di Enna per due notti consecutive. Questa misura è necessaria per consentire la demolizione della campata numero 8 del ponte autostradale sovrastante. I lavori verranno effettuati durante le ore notturne per limitare il più possibile i disagi al traffico.

In particolare, dal 26 agosto al 2 settembre la carreggiata in direzione Catania sarà chiusa al traffico, dal km 119,350 al km 119, 650, mentre in quella in direzione Palermo sarà istituito il doppio senso di circolazione. Il 26 e 27 agosto, dalle 22 alle 6 del mattino, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania dal km 119,350 al km 129,200, dallo svincolo di Enna allo svincolo Mulinello.

Sempre il 26 e 27 agosto, dalle 22 alle 6, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dal km 129,200 al km 112,400, dallo svincolo di Mulinello all’area di sosta “Ferrarelle”. Invece, i mezzi pesanti potranno reimmettersi in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta, al km 103,500. Durante le chiusure notturne di entrambe le carreggiate il traffico verrà deviato sui percorsi alternativi segnalati sul luogo o sulla viabilità locale.