Il mondo va avanti a passo piuttosto spedito e noi dobbiamo adeguarci a quelle che sono le innovazioni, in particolar modo dal punto di vista tecnologico. Con lo sviluppo della digitalizzazione, infatti, nonostante il nostro Paese, nel quale in questo senso domina la Regione Sicilia, non sia ancora allo stesso livello di altre realtà europee ancora più all’avanguardia, siamo sempre più abituati a tutto ciò che è online, digitale.

Anche per quanto concerne i pagamenti, ad esempio, i contanti sono sempre meno, mentre aumentano a dismisura svariati metodi di pagamento online dei quali vi parleremo nelle prossime righe, che vengono utilizzati in vari settori, a partire da quello del retail fino ad arrivare a quelli dei trasporti e dei servizi finanziari.

I metodi di pagamento nel mondo del retail

Tra i settori nei quali l’innovazione non accenna a fermarsi rientra senza ombra di dubbio quello del retail, nel quale stanno dominando nuove forme di pagamento quali digital wallet, contactless, dispositivi wearable, mobile, buoni pasto elettronici, opzioni di acquisto rateale e servizi PagoPA. Se analizziamo le transazioni che sono state effettuate per vie digitali negli ultimi anni in Italia siamo testimoni di una crescita piuttosto importante, tanto che nel corso del 2022, ad esempio, questi tipi transazioni hanno sfiorato i 400 miliardi di euro.

I metodi di pagamento nel settore dei casinò online

Per poter giocare e partecipare alle attività ludiche di un casinò online, ovviamente, occorre ricaricare il proprio conto gioco per via telematica. Tra gli strumenti di pagamento che possono essere adoperati su una piattaforma di casinò online ritroviamo sicuramente carte di debito, carte di credito, prepagate, modalità di online banking, portafogli elettronici, noti anche come e-wallet, transazioni bancarie o anche criptovalute. I casinò online con prelievo immediato messi a confronto da https://migliorcasinobonus.com/casino/metodi-pagamento/prelievo-immediato/, un autorevole comparatore iGaming, prevedono i precedenti metodi di incasso da parte dei giocatori. Tuttavia, nel momento in cui ci si muove sul web occorre prestare particolare attenzione a dove si mettono le mani, perché le insidie e le truffe online si nascondono dietro l’angolo. Per questo motivo è necessario assicurarsi che la piattaforma di gioco sulla quale ci registriamo sia autorizzata ufficialmente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

I metodi di pagamento nel settore dell’e-commerce

Spostandoci sul settore dell’e-commerce, vediamo come i principali metodi di pagamento siano le carte di credito e di debito, la modalità più diffusa in assoluto per gli acquisti online, le carte prepagate, il contrassegno, ovvero il pagamento di un prodotto nel momento in cui viene consegnato e non acquistato, PayPal, sistema ad oggi utilizzato nel nostro Paese da circa una decina di milioni di persone, Wallet, ovvero un portafoglio digitale, il bonifico bancario, l’addebito diretto e il pagamento a rate, caratterizzato per l’appunto da servizi di pagamento che permettono ai consumatori di pagare un determinato prodotto in più rate.

Gli strumenti di pagamento nei settori dei trasporti e dei servizi finanziari

Secondo quanto riportato dalla ricerca Visa dal nome “I pagamenti digitali in mobilità”, circa un italiano su tre paga i trasporti pubblici per via digitale, quindi pagando con una carta fisica o visualizzata. Secondo quanto dichiarato da coloro che sono stati intervistati e che hanno affermato di utilizzare perlopiù strumenti di pagamento digitali, i vantaggi relativi a questo sono in particolar modo la comodità dell’acquisto, la facilità d’uso, la velocità del pagamento e la salvaguardia dell’ambiente.

Il metodo più conveniente, facile, affidabile e sicuro, sembrerebbe essere quello contactless, tanto che in giro per l’Europa ben 4 pagamenti su 5 Visa in negozio sono ora come ora contactless. Anche nel settore dei servizi finanziari il pagamento online sembra essere quello più in voga, poiché porta ad un miglioramento della fluidità delle transazioni.