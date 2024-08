Meteo Sicilia: temperature alte, sì, ma con un po’ di tregua dal grande caldo che manteneva le massime a ridosso dei 40 gradi. Questo è quanto riportato dalle previsioni per questo weekend, con tutta l’Isola, o quasi, interessata da qualche nuvola e temporali.

Ecco le previsioni, andando più nel dettaglio.

Meteo Sicilia: venerdì 23 agosto

Giornata di oggi che, dunque, come anticipato, vede l’Isola tra cielo sereno, alcune nubi sparse e temporali e schiarite in alcune province, come Caltanissetta ed Enna. A tal proposito, la protezione civile della Regione Sicilia ha emanato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, come riportato sul bollettino. Il resto della regione presenta cielo poco nuvoloso ma senza particolare rischio di precipitazioni. Completamente sereno, invece, a Siracusa, città più calda con 35 gradi di temperatura massima, e Catania che ne raggiungerà 34.

Meteo Sicilia: sabato 24 agosto

Situazione in netto miglioramento già a partire dalla giornata di domani, con cielo sereno ovunque e solo qualche nube sparsa che non comporterà alcun rischio di pioggia. La città più calda è sempre Siracusa, con la massima di 36 gradi. Segue Catania con 35. Per il resto, tutte le province avranno una massima che sarà al di sopra dei 30 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 25 agosto

Ulteriore miglioramento previsto per domenica. Lo scenario dell’ultimo giorno del weekend presenta cielo sereno ovunque, con nuovi aumenti delle temperature massime. Agrigento e Siracusa saranno le più calde, salendo a 37 gradi di massima, con Catania, subito dopo a 36. Anche per la giornata di domenica, oltre 30 gradi di massima ovunque. I venti saranno, invece, deboli o moderati.

Allerta incendi

Il bollettino della protezione civile per rischio incendi segnala uno stato di preallerta, con pericolosità bassa ovunque. Tuttavia, si raccomanda sempre la massima attenzione.

Rischio ondate di calore

Situazione non di particolare rischio per le ondate di calore, al livello 0 per la giornata di oggi a Catania e Messina, mentre si sale a 1, di colore giallo, a Palermo. Sempre Palermo domani avrà un livello di rischio di colore arancione, mentre sarà giallo a Messina e verde, quindi senza particolari rischi, a Catania.