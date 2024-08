Sono in corso le operazioni di rimozione della cenere vulcanica per le strade del capoluogo etneo, a seguito dell’ultimo parossismo dell’Etna che ha causato la caduta di una quantità ingente, seppur fine. Il Comune ha attuato un piano straordinario di pulizia e da oggi è partita anche la raccolta dei sacchi presso le abitazioni e attività commerciali.

Per quanto riguarda la spazzamento delle strade, saranno imposti dei divieti di sosta provvisori per permettere le operazioni di pulizia. Per i prossimi giorni, i divieti di sosta previsti sono quelli elencati di seguito: