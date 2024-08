Tour 2024 per Gabry Ponte che celebra i “25 anni di Dance“. Questa sera il noto dj farà tappa a Catania, in Villa Bellini, palcoscenico di numerosi concerti in questa estate 2024, con una rassegna ricca che si concluderà il 31 agosto con Deejay Time. Gabry Ponte, in questi anni, ha fatto scatenare il pubblico con brani come “Che ne sanno i 2000“, “La danza delle streghe” e “Geordie“, tutti presenti nella scaletta che proporrà questa sera. Ecco la probabile setlist di questa sera, in base a quelle delle tappe scorse.

Intro + Rock The House

Easy On My Heart

Cosa resterà

PPK (Otherside)

The Crowd Song

La Fine del mondo

Monster remix

Thunder

Rihanna remix

Forever Young

Bass Beats and Melody

Giulia

La cassa spinge

Destination Infinity

Take On Me

Ameno remix

Bad Romance remix

Move Your Body

My Mind

Quelli che non hanno età

Vivi nell’aria

Ecuador remix

Figli di Pitagora

Geordie

Che ne sanno i duemila

We Are

Rock The Disctek

Dragostea Din Tei

We Could Be Together remix

Viaggia insieme a me

Dove si balla

Convivium

We Will Rock You + Too Much Of Heaven

Tu sei

Time To Rock

Voglia di dance all night

La danza delle streghe

Blue

Per questa sera, Catania sarà la capitale italiana della musica dance e il pubblico è pronto a scatenarsi in quella che diventerà una discoteca a cielo aperto, nella location di Villa Bellini.