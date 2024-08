Il numero di auto abbandonate a Catania sembra crescere. Lo si sta notando ancora di più in questi giorni in cui le strade del capoluogo etneo sono interessate dalla pulizia per la rimozione di sabbia vulcanica. Ma le operazioni sono, spesso, ostacolate da veicoli che risultano abbandonati impedendo, così, la completa pulizia.

Il consigliere comunale Andrea Cardello ha lanciato l’allarme, chiedendo all’amministrazione di trovare una soluzione: “Non possiamo permettere che diverse zone della città diventino dei cimiteri di auto. Occorre che l’amministrazione prenda provvedimenti per liberare le strade da questi catorci distrutti dalle intemperie e dallo scempio dei malviventi. Bisogna agire in danno ai proprietari così da evitare che si verifichino ulteriori episodi simili — scrive Cardello, che continua —. Tutto questo genera insicurezza nelle nostre strade oltre a essere un enorme problema nelle operazioni di pulizia delle strade dalla cenere vulcanica”.