Il filosofo Umberto Galimberti presenta “L’amore in jazz”, un evento esclusivo che porta in Sicilia una riflessione profonda sull’amore attraverso una fusione unica di filosofia e musica. Gli incontri si svolgeranno: sabato 31 agosto al Teatro di Verdura di Palermo e domenica 1 settembre alla Villa Bellini di Catania alle ore 21.00.

Durante l’evento, Galimberti esplorerà il tema dell’amore da diverse prospettive filosofiche, offrendo al pubblico un’opportunità rara di riflessione intellettuale e sensoriale. L’incontro sarà arricchito dalle performance musicali di due rinomati artisti: il sassofonista Piero Delle Monache e il trombettista Dino Rubino, che contribuiranno a creare un’atmosfera immersiva e suggestiva.

Questa serata promette di essere un’esperienza unica, in cui la profondità del pensiero filosofico e l’eleganza del jazz si intrecciano, offrendo ai partecipanti un momento di intensa riflessione e piacere estetico. Non perdere l’occasione di assistere a questo evento imperdibile, dove la filosofia incontra la musica per un’esperienza culturale senza pari.

I biglietti sono già disponibili su TicketOne!