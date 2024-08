Recentemente sono stati installati i cordoli lungo la nuova pista ciclabile che collegherà la stazione di Cibali alla cittadella universitaria. Tuttavia, ci sono delle preoccupazioni riguardo alla conformità della ciclabile alle norme vigenti e alla sua sicurezza complessiva.

Attualmente, la ciclabile non rispetta le regolazioni standard in termini di dimensioni e tipologia dei cordoli. Secondo le normative, una ciclabile bidirezionale dovrebbe essere separata dalla strada tramite cordoli di almeno 50 centimetri di larghezza, e la larghezza della pista non dovrebbe scendere al di sotto dei 2 metri in alcun punto. Tuttavia, nella situazione attuale, i cordoli installati hanno una larghezza di circa 15 centimetri e la pista stessa è ridotta a circa 1 metro e mezzo.

Questa situazione solleva diversi problemi. I cordoli, così stretti, non offrono una protezione adeguata. Inoltre, la scarsa visibilità dei cordoli potrebbe portarli a essere scambiati per una semplice linea gialla tracciata sull’asfalto, aumentando il rischio di cadute sia per i ciclisti che per i motociclisti.

Per migliorare la sicurezza, sarebbe opportuno installare dei birilli o altri dispositivi di segnalazione verticale sopra i cordoli. Questi accorgimenti aiuterebbero a rendere la separazione tra la ciclabile e la carreggiata più evidente, prevenendo così incidenti e garantendo una protezione più efficace per tutti gli utenti della strada.