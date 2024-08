Per il secondo anno di fila, il Festival della Bellezza fa ritorno al Parco Archeologico di Selinunte. Quest’anno, i protagonisti saranno Igor Sibaldi, Sonia Bergamasco e Alessandro D’Avenia. Il 22 agosto, lo scrittore e filosofo Sibaldi aprirà l’evento con una riflessione storico-filosofica innovativa su «Dioniso, dio oltre».

Il giorno seguente, Sonia Bergamasco debutta con una storia di bellezza e seduzione nel reading teatrale «Il sogno di Beatrice», basato su un testo inedito di Ruggero Cappuccio. Al centro della narrazione, c’è la principessa di Lampedusa, madre dello scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, una donna affascinante, colta, libera, ironica e sensuale. Si tratta di un flusso poetico e onirico, un inno alla bellezza, un campo magnetico, un concerto di emozioni dove si manifesta l’energia vitale di un’anima che mira al sublime. Il 24 agosto, Alessandro D’Avenia esplorerà in un luogo a lui caro il profondo significato dell’Odissea, un poema del ritorno come creazione del destino, delle azioni come gestazione, del rischio, dell’ignoto, della meraviglia, del vivere pienamente e del ri-esistere.

Il Festival della Bellezza è diretto da Alcide Marchioro ed è patrocinato dal Ministero della Cultura, con Generali e Cattolica come partner principali.