Meteo Sicilia: Dopo la settimana di Ferragosto, ritorna la pioggia in Sicilia. Il caldo però non lascerà tregua, e le temperature resteranno costanti sfiorando i 30 gradi. Di seguito, nel dettaglio le previsioni da oggi, lunedì’ 19 agosto, fino a mercoledì 21 agosto.

Meteo Sicilia: lunedì 19 agosto

La giornata di oggi trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutte le province. Temporali previsti in provincia di Caltanisetta, dove la temperatura massima raggiungerà i 30 gradi, per poi scendere durante le ore notturne a 20 gradi. Temporali e schiarite previsti anche in provincia di Messina e Siracusa, in entrambe le città la massima raggiungerà i 34 gradi. Piogge e schiarite a Palermo e a Catania. Proprio Catania sarà la città più calda di tutta la Sicilia, con una massima di 35 gradi ed una minima di 24 gradi.

Meteo Sicilia: martedì 20 agosto

Durante la giornata di martedì 20 agosto se da parte i temporali lasceranno la nostra isola dall’altra le alte temperature si abbasseranno di qualche grado. Qualche pioggia con schiarita esclusivamente in provincia di Palermo e Trapani. Per quanto concerne le altre provincie le nuvole continueranno a coprire i nostri cieli. La città più calde saranno: Siracusa e Catania, con temperature massime di 33 gradi. La città più “fredda” sarà Enna, con una massima di 24 gradi e una minima, che nelle ore serali, arriverà a sfiorare i 14 gradi.

Meteo Sicilia: mercoledì 21 agosto

Fine della tregua prevista per mercoledì 21 agosto, con le temperature che tornano ad alzarsi nuovamente, previste massime di 35 gradi proprio nelle nostra città di Catania e a Siracusa. Le temperature massime non scenderanno mai sotto i 30 gradi in tutte le provincie siciliane. L’unico caso è quello di Enna, dove la temperatura massima rimarrà stabile a 24 gradi, con una minima di 17 gradi. In tutta la Sicilia il cielo si presenterà poco nuvoloso con nubi sparse. Il cielo rimarrà tutta la giornata sereno solo nella città di Trapani.