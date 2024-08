Un pedone è stato investito in in via Dusmet, nei pressi degli archi della Marina da un conducente di uno scooter. Dopo l’incidente, il ragazzo di 14 anni alla guida del motorino, si è dato alla fuga senza prestare soccorso.

Le forze dell’ordine, tuttavia, sono già sulle tracce del giovane. La vittima dell’incidente è un uomo di nazionalità straniera, che si trovava nei pressi dell’ingresso del porto per occuparsi di una barca ormeggiata al pontile. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente una pattuglia della Polizia Municipale, una Volante della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118 per prestare le prime cure all’uomo e avviare le indagini sul caso.