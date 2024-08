Grazie ad un nuovo decreto ministeriale, d’ora in poi anche presso le Accademie di Belle Arti e quindi gli istituiti AFAM, sarà possibile conseguire un Dottorato di Ricerca.

Questa riforma era ormai attesa da molti anni e sarà attività già da settembre 2024. I giovani studenti potranno inoltre beneficiarie di numerose borse di studio. Si tratta di un importante cambiamento che finalmente porterà la ricerca scientifica a dialogare più direttamente con le discipline e con il “fare artistico”, unendo teoria e pratica.

Di seguito i dottorandi che saranno attivi durante il nuovo anno accademico.

Venezia e Napoli

All’Accademia di belle arti di Venezia, verrà attivato un dottorando di ricerca sul rapporto tra arte e scienza: OPENSPACE. Vi saranno a disposizione quattro borse di studio finanziate e altre due non finanziate. La scadenza delle candidature è segnata per il 5 settembre 2024.

L’Accademia di belle arti di Napoli, ha indetto un maxi concorso con in palio 58 borse suddivise in vari curricula, dalle arti performative al cinema, passando per la legislazione dei beni culturali e le nuove tecnologie. Gli studenti vincitori potranno, sia ottenere la borsa di studio che partecipare al dottorando in Visual Arts, Performing Arts, New Media, New Technologies, Music and Cultural Heritage. Il tutto prevedrà la collaborazione con più di 20 istituzioni italiane, tra Accademie e Conservatori di tutto il territorio.

Roma e Torino

L’accademia di Roma si prepara ad erogare 8 borse di studio, di cui 4 cofinanziate e vincolate da un progetto di ricerca specifico in aziende attive in ambito culturale. Per quanto concerne Torino, verrà avviato un dottorando in “Nuovi Media e Pratiche Critico-Curatoriali della Creazione Contemporanea”. Per Torino saranno presenti 11 borse di studio. In entrambi i casi, le iscrizioni terminano il 2 settembre 2024.

Bologna e Brera

A Bologna prenderà il via il dottorando in “Arte, Educazione e Multimedialità”, “La salvaguardia del Patrimonio culturale nell’era della transizione ecologica: materiali e metodologie innovative per un restauro sostenibile” e in ” Linguaggi, materiali, processi e sostenibilità nella produzione artistica contemporanea”. Per ogni dottorando saranno presenti due borse di studio. Le candidature si chiuderanno il 7 settembre.

Per l’Accademia di Brera vi sarà un dottorando in “Tecniche e strumenti per lo studio, la produzione, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali”. Le iscrizioni, in questo caso, si chiudono il 29 agosto 2024.