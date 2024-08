Finalmente riaperte al traffico le due rampe dello svincolo di Enna sull’autostrada Palermo–Catania, in direzione Catania.

Ad annunciarlo, è stata la Regione Siciliana in una nota stampa in cui aggiunge che “l’intervento si è concluso in linea con il cronoprogramma, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione nella settimana di ferragosto”.

Sulla stessa autostrada A19, inoltre, è stato anche riaperto il viadotto Euno nei pressi di Enna. La riapertura è avvenuta nel pomeriggio di martedì 13 agosto in modalità cantiere, con una riduzione della velocità a 30 chilometri orari.