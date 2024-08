La Villa Bellini si prepara ad accogliere I Pooh, per ben 2 date, sabato 17 e domenica 18 agosto, per il tour “Amici x Sempre Estate 2024”. La storica band ha alle spalle oltre 50 anni di carriera e più di 100 milioni di dischi venduti. Roby Facchinetti e compagnia porteranno sul palco i loro più grandi successi, per un live che avrà la durata di quasi 3 ore. Immancabili i brani come Amici per sempre”, “Tanta voglia di lei”, “Parsifal” e “Dammi solo un minuto”. Biglietti ancora disponibili, acquistabili su TicketOne.

Ecco, nel dettaglio, quella che dovrebbe essere la scaletta con cui si esibiranno I Pooh sul palco della Villa Bellini di Catania, in base a quella delle altre date del tour.

Amici per sempre

Canterò per te

Rotolando respirando

Stai con me

Noi due nel mondo e nell’anima

Giorni infiniti

Dove comincia il sole

L’aquila e il falco

La donna del mio amico

L’altra donna

Stare senza di te

Per te qualcosa ancora

Infiniti noi

Se c’è un posto nel tuo cuore

Io e te per altri giorni

Vieni fuori

In silenzio

Quando una lei va via

Nascerò con te

Storie di tutti i giorni

L’ultima notte di caccia

Viva

Parsifal

Tu dov’eri

Notte a sorpresa

Cercando di te

E Vorrei

Ci penserò domani

Pronto, buongiorno è la sveglia

Pierre

50 primavere

Uomini soli

Io sono vivo

Non siamo in pericolo

Dammi solo un minuto

Tanta voglia di lei

Pensiero

Piccola Katy

Dimmi di sì

Chi fermerà la musica