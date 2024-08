A partire del 28 agosto inizierà la transazione verso un nuovo sistema di di trasmissione televisiva per il digitale terrestre, il DVB-T2. Coinvolti nel cambiamento saranno diversi canali RAI.

Sarà necessario un nuovo televisore?

I televisori acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 sono già compatibili con il nuovo digitale terrestre, mentre per quelli precedenti sarà necessario dotarsi di un decoder. In alternativa si potrà usufruire del bonus decoder. Per quanto riguarda le antenne e gli impianti TV, quelle attualmente utilizzate per ricevere il segnale DVB-T sono già idonei alla ricezione del nuovo digitale terrestre.

Canali coinvolti nel cambiamento

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che il digitale terrestre DVB-T2 sarà utilizzabile sui canali di Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual. Per quanto riguarda invece Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD e Rai Premium HD, questi canali saranno diffusi in alta definizione in DVB-T2, e in simultanee anche in DVB-T.

Verificare la compatibilità

Per verificare la compatibilità sarà possibile provare a visualizzare il canale 200: se compare il cartello con la scritta “Test HEVC Main 10”, vuol dire che il televisore è compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB-T2.