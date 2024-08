Ferragosto, musei aperti a Catania: il fatidico 15 agosto è ormai alle porte e alla domanda “cosa fai a ferragosto?” perché non rispondere “vado al museo”? Alcune delle bellezze di Catania rimangono aperte anche il giorno dell’Assunzione per i turisti ma anche per i cittadini più curiosi. Ecco la lista delle sedi aperte, poche ma da tenere senz’altro in considerazione.

Castello Ursino , dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18);

, dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18); Museo Vincenzo Bellini , dalle ore 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12);

, dalle ore 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12); Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena, dalle ore 9 alle 13 (ultimo ingresso alle 12).

Insieme ad altre idee ed eventi da prendere in considerazione per trascorrere il ferragosto, quella delle città d’arte e dei musei è, dunque, una opzione da non sottovalutare.