Meteo Ferragosto Sicilia: saranno segnati dal caldo torrido che ha caratterizzato tutta questa estate siciliana. Non si sa ancora quando finirà questo tempo particolarmente caldo, ma sicuramente questo Ferragosto non sarà da meno in tutta la Sicilia. Di seguito, le temperature che accompagneranno le giornate di 14 e 15 agosto.

Meteo Sicilia: mercoledì 14 agosto

Tra le due giornate del Ferragosto, quella del 14 sarà la meno calda, seppur presenterà massime alte in diverse città della Sicilia. Continuerà la scia del caldo torrido seppur con qualche grado in meno.

Partendo dalla Sicilia Orientale, Catania e Siracusa saranno le due città più calde, entrambe con una massima di 28 gradi, ma la minima di Catania è piuttosto alta, 27 gradi; invece la minima di Siracusa sarà di 23 gradi.

Ragusa sarà leggermente meno calda con una massima di 36 gradi ed una minima di 21. Infine Messina avrà una massima di 35 gradi ed una minima di 27, come Catania.

Andando verso il centro, Caltanissetta avrà una massima di 36 gradi ed una minima di 20 gradi. Invece Enna, meno calda, massima 33 gradi e minima 18 gradi.

Passando invece alla Sicilia Occidentale, Agrigento sarà la città più calda con una massima di 37 gradi ed una minima di 22. Più fresche saranno Palermo e Trapani; la prima con massima 34 gradi e minima 26 gradi e la seconda con massima 33 gradi e minima 25.

Meteo Sicilia: giovedì 15 agosto

Passando alla giornata di Ferragosto si prospettano temperature ancor più alte rispetto alla giornata precedente. Avremo, quindi, un caldo ben più torrido che potrebbe persino toccare i 40 gradi.

La Sicilia Orientale sarà molto calda, in particolare Siracusa sarà la città più calda, con 39 gradi di massima ed una minima di 22. Catania e Ragusa avranno qualche grado in meno, 38 gradi la massima della prima (con minima 25) e 37 gradi massima della seconda (minima 20).

Leggermente più fresca sarà Messina con 36 gradi massima e minima 27 gradi.

Verso il centro, le temperature saranno in linea con il resto della Sicilia; Enna avrà una massima di 34 gradi e minima 17, invece Caltanissetta avrà massima 37 gradi e minima 19.

Passando, infine, alla zona Occidentale della Sicilia, avremo Agrigento che sarà particolarmente calda con 38 gradi di massima e minima 21 gradi; invece Palermo e Trapani saranno più fresche, la prima massima 35 gradi e minima 26 e la seconda massima 33 gradi e minima 25.