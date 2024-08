Il Ferragosto ed i giorni precedenti è un periodo in cui la città è piena di turisti e di giovani che passano le loro giornate al mare o in giro per la città. Catania si trova in una fase importante dell’anno poiché ci si trova anche. all’appendice degli eventi religiosi connessi alle celebrazioni della Santa patrona, il 17 agosto, in occasione dell’898° anniversario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata.

Proprio per questo, nei giorni scorsi ha avuto luogo in Questura un tavolo tecnico, in cui il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, con propria ordinanza, vuole garantire che gli eventi del Ferragosto si svolgano in sicurezza. Ha per cui disposto una serie di servizi di ordine pubblico con particolare riguardo all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati ad assicurare ordine e sicurezza pubblica ed una attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa e ogni forma di illegalità.

I servizi prevedono il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine e sono stati programmati per l’intera settimana, anche in orario serale e notturno, nelle zone più frequentate.

Particolare attenzione è dedicata all’intensificazione dei servizi di competenza della Polizia Stradale lungo le importanti arterie stradali ed autostradali. Verranno soprattutto monitorati i flussi in transito lungo il Viale Kennedy, assicurato dalla Polizia di Stato e dal Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”.

Non solo, verranno attenzionate anche le strade urbane ed extraurbane allo scopo di effettuare verifiche sul possibile uso di alcol e droghe alla guida.

Sarà anche controllato il boschetto della Playa, ma anche tutte le zone di ritrovo di famiglie e bambini dai Cavalli della Polizia che si muoveranno anche lungo il litorale.

Un maggiore controllo sarà anche dato dall’elicottero IV e del V Reparto Volo, rispettivamente di Palermo e Reggio Calabria che sorvoleranno sia il 14, nelle ore pomeridiane e serali, che l’intera mattinata del 15, l’intero litorale per un costante monitoraggio di tutti i flussi e delle aree maggiormente interessate.

La Polizia di Stato, però, sarà anche presente in centro città, dove sono previsti specifici servizi anti rapina. Inoltre la vigilanza arriverà anche al porto, l’aeroporto e le linee ferroviarie.

Infine, l’attenzione sarà riservata alla prevenzione dei furti in abitazione, per contrastare coloro che vogliano approfittare delle giornate di folla presso il centro città o la spiaggia e cercare di introdursi nelle proprietà private di altri.