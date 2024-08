Con l’inizio della settimana di Ferragosto 2024 arrivano i primi divieti e le prime ordinanze. Di seguito i primi divieti in Sicilia.

Palermo

La prima tra le prime ordinanze promulgate in Sicilia per Ferragosto 2024 è quella del sindaco di Palermo Lagalla. Il sindaco ha promulgato un’ordinanza che riguarda il periodo che va dal 13 al 16 agosto. In determinate fasce orarie è disposto il divieto di assembramenti, allestimenti di picnic, accensione di fuochi e attendamenti all’interno del Parco della Favorita e dell’intera Area della Riserva Orientata di Monte Pellegrino. Disposto, inoltre, il divieto di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi nelle spiagge. Sarà inoltre vietato l’accatastamento di legname e/o ogni altro materiale simile infiammabile, di accendere fuochi e predisporre attendamenti.

Agrigento

Il sindaco di Agrigento Calogero Martello ha disposto l’ordinanza per Ferragosto 2024. Dalle ore 20 di mercoledì 14 agosto alle 8 del 15 e dalle 20 dello stesso giorno fino alle 8 di venerdì 16 sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie di vetro e in lattine. Il divieto riguarda quindi tutti i bar, ristornati, lidi. Sarà vietato, in maniera assoluta, accendere qualsiasi fuoco sulla spiaggia; accendere barbecue o anche solo utilizzarlo con qualsiasi tipo di alimentazione.

Messina

Dalle 8 del 14 agosto all’1 del 16 agosto 2024 l’ordinanza vieta la detenzione ed il trasporto di legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi sulle spiagge dei litorali nord e sud di Messina, ovvero in prossimità delle aree pubbliche e demaniali marittime. Saranno anche vietati in spiaggia l’uso di tende e apparecchiature per il campeggio. Vietati anche fuochi d’artificio, se non preventivamente autorizzati e regolamentati.