Parco giochi Catania e provincia: la città di Catania e la sue provincie offrono un’ampia scelta di parco giochi ideali per famiglie e bambini in tutta l’età. Di seguito una lista completa di tutti i luoghi dove i bambini possono divertirsi in sicurezza.

Parco giochi Catania e provincia

Tra i parco giochi presenti all’interno della città di Catania, si trovano: quello all’interno di Villa Bellini, uno dei giardini più antichi della città dove durante le ore più afose famiglie e bambini potranno trovare refrigerio. Da visitare è anche quello presente all’interno del giardino Pacini, inaugurato nell’aprile del 2022. In questo parco giochi sono stati installati attrazioni fruibili anche dei bambini con disabilità inoltre tutta la superficie è stata rivestita da una pavimentazione in gomma per garantire una maggiore sicurezza.

Parco giochi Catania e provincia: Aci Bonaccorsi

Primo fra tutti per bellezza e per la vasta gamma di giochi e scivoli presenti: è quello presente di Aci Bonaccorsi. Sicuramente uno dei migliori parco giochi dei paesi etnei. All’interno sono presenti una vasta gamma di divertimenti sia per bambini piccoli che per i più grandi. All’interno si possono trovare diverse torrette collegate tra loro tramite tunnel o percorsi traballanti. Ideale da visitare durante i mesi estivi dove, quasi ogni sera, vi sarà una manifestazione proprio nella piazza adiacente.

Parco giochi Catania e provincia: Viagrande

un’ulteriore parco giochi nei paesi etnei è situato a Viagrande all’interno della maestosa Villa Comunale. Infatti parco giochi si trova completamente immerso nella natura. Anche in questo caso vi è una vasta gamma di giochi scivoli e casette e altalene il tutto protetto da recinzione e da un tappeto sintetico. Inoltre Viagrande rappresenta una meta amata dai bambini, infatti dopo aver giocato le parco comunale, le famiglie potranno visitare la famosa casa delle farfalle.

Parco giochi Catania e provincia: Acireale

ulteriore parco giochi per bambini immerso nel verde e quello presente alla villa Belvedere ad Acireale. Ideale sia per far correre e giocare i bambini che per ammirare la meravigliosa vista sul mare, sulla timpa di Acireale e su sottostante borgo di Santa Maria la Scala. Proprio da questo Belvedere nelle giornate serene si potranno ammirare in lontananza Taormina e la Calabria.