Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania, è stato colpito da un infarto durante la notte ed è stato immediatamente ricoverato presso la clinica Morgagni di Pedara, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. L’intervento è andato bene e già stamattina ha scambiato alcune parole con il vicario generale, don Vincenzo Branchina.

La delicata operazione

Una volta giunto presso la clinica Morgagni, la diagnosi iniziale sarebbe stata quella di un “infarto miocardico acuto”. La struttura sanitaria avrebbe diffuso il bollettino medico, dal quale si può apprendere la delicata operazione alla quale il Monsignor Renna è stato sottoposto: “effettuata un’angioplastica […] con la disostruzione della coronaria più importante: il ramo discendente anteriore, e con l’applicazione finale di uno stent”.

L’operazione è riuscita benissimo. L’arcivescovo rimarrà ricoverato e sotto osservazione. Tuttavia, data la tipologia dell’infarto, la prognosi è riservata.

La comunicazione del vicario generale Don Vincenzo Branchina

A dar la notizia del malore e del successivo ricovero Don Vincenzo Branchina: “cari fedeli, vi informo che il nostro Arcivescovo, Mons. Luigi Renna, è stato colpito da un infarto durante la notte. È stato subito sottoposto a un intervento d’urgenza e attualmente è sotto osservazione in una sala semintensiva presso la clinica Morgagni di Pedara. In questo momento, non è possibile fargli visita o contattarlo telefonicamente. Pertanto, vi invito a rimanergli vicini attraverso la preghiera, affinché il Signore lo aiuti a riprendersi presto. Vi terrò aggiornati sulle sue condizioni.”

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino

Le parole del sindaco di Catania, Enrico Trantino, sono di grande sostegno: “Il nostro Arcivescovo, la guida spirituale della nostra comunità, è stato ricoverato la scorsa notte a causa di un infarto. Le sue condizioni sono stabili, ma necessita di riposo. Ha fatto tanto per la nostra città, forse troppo, specie per coloro che credono che Catania appartenga solo a loro e che l’anarchia sia un principio da seguire. Ma Mons. Renna non si arrende, e noi con lui. Ora è il momento di unirci e pregare affinché possa presto tornare a guidarci. Eccellenza, l’aspettiamo con ansia.”