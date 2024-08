Bonus Forze polizia e Forze armate 2024: Il nuovo importo 2024 del bonus tasse per le Forze Polizia e le Forze Armate è stato definito e confermato con la pubblicazione del DPCM 24 Giugno 2024 sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Agosto 2024. Di seguito tutte le informazioni utili al riguardo.

Bonus tasse Forze polizia e Forze armate, cos’è

Il bonus tasse per le Forze Polizia e le Forze Armate è uno sgravio fiscale che viene applicato come riduzione dell’imposta IRPEF lorda e delle addizionali regionali e comunali determinate sul trattamento economico accessorio.

Ovvero viene calcolato e applicato solo sull’IRPEF e le addizionali che colpiscono le indennità extra rispetto allo stipendio base, quelle di natura fissa e continuativa, corrisposte al personale del Comparto sicurezza e difesa (quali indennità di rischio, straordinari, turni, etc.).

Questo sconto sulle tasse si applica al personale in costanza di servizio nel 2024, che ha percepito nell’anno 2023 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 30.208 euro.

Per il 2024, dal Governo sono stati stanziati 29,5 milioni di euro, e l’importo è aumentato di 39,50 euro rispetto alla cifra fissata per il 2023.

Bonus Forze polizia e Forze armate, a chi spetta

Il bonus spetta al:

personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto;

personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

I requisiti dell’accesso allo sgravio fiscale sono:

essere in costanza di servizio nel 2024;

aver percepito un reddito da lavoro dipendente, imponibile ai fini IRPEF, complessivamente non superiore a 30.208 euro nell’anno 2023. Il reddito ai fini IRPEF, ricordiamolo, è ottenuto attraverso la somma di tutte le fonti di reddito del contribuente, sottratte eventuali deduzioni e detrazioni da lavoro dipendente previste dalla legge.

Bonus Forze polizia e Forze armate, come richiederlo

Non è necessario richiedere in alcun modo il bonus tasse per le Forze Polizia e le Forze Armate. Sarà la Pubblica Amministrazione, in quanto sostituto di imposta, ad applicare in modo automatico lo sgravio sull’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio.

Questo avviene durante il conguaglio fiscale di fine anno, che è il momento in cui si calcola l’importo totale delle imposte dovute, confrontando quanto è stato trattenuto durante l’anno con quanto effettivamente dovuto.

Come funziona la detrazione e l’ammontare

Il bonus tasse per le Forze Polizia e le Forze Armate funziona mediante una detrazione diretta dell’imposta IRPEF lorda e delle addizionali regionali e comunali determinate sul trattamento economico accessorio.

Quindi riduce direttamente le tasse che colpiscono le voci retributive extra rispetto allo stipendio base.

In questo caso è il sostituto di imposta, ovvero il datore di lavoro (Ente pubblico – PA), che trattiene le imposte dal reddito del dipendente e le versa all’Agenzia delle Entrate, a operare il conguaglio, in questa modalità:

prima calcola l’importo dell’IRPEF e alle addizionali che il dipendente deve sul trattamento accessorio;

poi applica la riduzione delle imposte calcolate solo su questa parte del reddito, ma entro un limite massimo di 610,50 euro.

Per l’anno d’imposta 2024, il conguaglio e la conseguente detrazione, vengono riconosciuti per il periodo compreso tra il 1° Gennaio 2024 e il 31 Dicembre 2024.

La riduzione d’imposta, però, può essere applicata solo fino a “capienza” dell’imposta lorda.

Questo significa che se il bonus per i dipendenti delle forze militari armate e di polizia è maggiore dell’importo delle imposte lorde dovute dal lavoratore, la parte eccedente non può essere utilizzata per ridurre ulteriormente le imposte sul reddito normale.

La riduzione sulle tasse per le Forze Polizia e le Forze Armate ammonta fino a un massimo di 610,50 euro nell’anno 2024.

Si tratta di un importo maggiore rispetto ai 571 euro del 2023.