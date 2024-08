Indetto un nuovo bando di Nuovo bando concorso autisti. La selezione pubblica è rivolta, principalmente, ai diplomati e prevede l’assunzione a tempo indeterminato come conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose.

Le sedi di lavoro sono sparse per tutta Italia, non è richiesta esperienza nella mansione e non ci sono vincoli d’età, basta essere maggiorenni.

Concorso autisti ministero giustizia 2024: requisiti

Per l’ammissione al concorso per autisti è necessario avere i requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici;

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

condotta incensurabile;

non essere stati detenuti;

non aver riportato condanne penali;

idoneità psico-fisica all’impiego.

Inoltre sono richiesti in aggiunta:

possesso della patente di guida B , valida da almeno 3 anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;

, valida da almeno 3 anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti; non essere incorsi, negli ultimi 3 anni, nella sospensione della patente;

possesso del diploma di Maturità.

Concorso autisti ministero giustizia 2024, come presentare domanda

I candidati che desiderino partecipare al concorso per autisti devono inoltrare la domanda entro le ore 12 del 25 settembre 2024. La domanda può essere inoltrata solo via web, collegandosi al portale inPA.

Per accedere, si ricorda, è necessaria l’identificazione tramite, SPID o CIE o CNS o credenziale elDAS. Per questo concorso non è prevista alcuna tassa d’iscrizione. I candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale o di domicilio digitale.

Come si svolge la selezione?

Il concorso per autisti prevede tre procedure principali, ovvero:

Valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione alla prova scritta;

ai fini dell’ammissione alla prova scritta; prova scritta;

prova pratica di guida;

La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, mediante l’utilizzo delle piattaforme digitali, la valutazione sarà valutata prima dello svolgimento della prova scritta.

La prova d’esame scritta si svolgere mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, in una sede unica. La prova consisterà in un test di 30 quesiti a risposta multipla da risolvere in 45 minuti. I temi trattati nella prova saranno di:

norme generali

codice della strada

conoscenza base delle funzioni word ed Execel

conoscenza della lingua inglese.

Il punteggio minimo è di 21/30.

La prova pratica consisterà in una prova di 15 minuti di guida, dove sarà possibile accumulare un massimo di 6 punti.