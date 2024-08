In Sicilia continuano ad aumentare le strutture balneari accessibili a persone con disabilità. Ad oggi si contano più di 200 strutture sul territorio. A fornirci questi dati e il report dell’associazione “Sicilia turismo per tutti” . Già nel 2014 aveva avviato nella sola città di Siracusa un progetto pilota, per rendere accessibili le spiagge a persone con diversi tipi di disabilità.

Dati in aumento rispetto all’anno 2023

All’inizio del progetto le strutture balneari accessibili erano poco più di una decina in tutta la Sicilia. Come si può ben osservare i numeri sono notevolmente aumentati. Grazie al progetto, nel 2024 si sono raggiunte 194 strutture/spiagge accessibili ai disabili. Di queste: 87 sono spiagge pubbliche e 107 strutture private. Rispetto all’anno precedente si calcola una crescita del 15%.

L’anno scorso le strutture balneabili accessibili a persone con disabilità in Sicilia erano solo 179. In aumento sia il numero di spiagge pubbliche che strutture private, segno di un impegno significativo verso l’inclusività e l’accessibilità per le persone con disabilità. In poco più di un anno si è passati da 78 spiagge pubbliche a 87. Mentre per quanto concerne le strutture private da 92, rilevate nel 2023 a 107 nel 2024.

I capoluoghi sul podio

Sul podio per accessibilità vi è Siracusa, con ben 44 strutture. Anche se i dati raccolti quest’anno sono leggermente in calo rispetto al 2023 in cui si potevano contare 53 strutture. Ad ottenere il secondo posto la provincia di Messina con 36 strutture, quest’anno si conta solo una spiaggia in più. Terza sul podio la provincia di Agrigento con 31 strutture, tre in più rispetto all’anno 2023. Per quanto concerne la città di Catania quest’anno si aggiudica il quinto posto, si passa dalle 14 strutture del 2023 alle 20 di quest’anno. È importante tener conto non solo dell’aumento delle strutture o delle spiagge accessibili ai disabili ma anche all’aumento dei servizi offerti.

Gli strumenti utili

La maggior parte delle spiagge accessibili a persone disabili possiede uno o più di questi strumenti:

la sedia job: si tratta di un’innovativa sedia lettino progettata specificamente per l’uso al mare. Proprio per questo viene realizzata con materiali altamente resistenti alla salsedine rendendola così resistente nel tempo. la sedia permette ai bagnanti di entrare comodamente in acqua senza doverla abbandonare così da poter godersi appieno, e in maniera sicura, una bella giornata di mare.

si tratta di un’innovativa sedia lettino progettata specificamente per l’uso al mare. Proprio per questo viene realizzata con materiali altamente resistenti alla salsedine rendendola così resistente nel tempo. la sedia permette ai bagnanti di entrare comodamente in acqua senza doverla abbandonare così da poter godersi appieno, e in maniera sicura, una bella giornata di mare. Il tiralò , strumento ormai indispensabile per le persone con mobilità ridotta. Si tratta di un lettino da spiaggia che permette di spostarsi agevolmente sulla sabbia grazie alle sue quattro ruote. Inoltre il tiralò è progettato anche per galleggiare sull’acqua, offrendo così un’esperienza balneare completa.

, strumento ormai indispensabile per le persone con mobilità ridotta. Si tratta di un lettino da spiaggia che permette di spostarsi agevolmente sulla sabbia grazie alle sue quattro ruote. Inoltre il tiralò è progettato anche per galleggiare sull’acqua, offrendo così un’esperienza balneare completa. le sedie Solemare, Sand&Sea e Sand&Street dedicate a tutte le persone con mobilità ridotta. Queste serie possono avere due, tre o quattro ruote. A seconda del tipo di ruote installate queste sedie propongono piccole differenze a proposito della superficie in cui si muovono con più facilità (sabbia o strada, appunto).

A questi strumenti bisogna aggiungere le pedane tattili che permettono alle persone cieche di orientarsi in autonomia negli spazi e fruire di tutti i servizi. In questi casi potrà utile e indispensabile la collaborazione del personale delle strutture balneari.

Bisogna inoltre attenzionare l’istallazione corretta di rubinetti cestini e porta rifiuti che non dovranno avere sistemi di apertura o chiusura a pedali

Le strutture e le spiagge presenti a Catania

Le strutture accessibili per disabili a Catania sono notevolmente aumentate nel 2024. Di seguito una lista di tutte quelli presenti nel territorio e dei servizi che offrono: