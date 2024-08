Poche ore fa la regione Sicilia ha varato un decreto che autorizza la spedizione di 5.733 tonnellate di rifiuti, fino al 30 giugno 2025, in un impianto turco. I rifiuti arriveranno ad Aliaga-Izmir, nella provincia di Smirne a bordo di sei navi della marina militare.

Si tratta di una misura in extremis per un’Isola che ormai da troppo tempo sta cercando di sopravvivere all’emergenza rifiuti. Il trasferimento avrà conseguenze gravose sui costi per i comuni e i contribuenti. Questo intervento urgente si aggiunge a un decreto emesso solo una settimana fa, in cui l’assessorato guidato da Roberto Di Mauro ha autorizzato l’invio, per un anno, di 90 mila tonnellate di rifiuti in Finlandia, nel termovalorizzatore di Valko.