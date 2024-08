Grazie all’app YouPol, i cittadini hanno la possibilità di segnalare la presenza di parcheggiatori abusivi nel territorio catanese. E proprio nei giorni scorsi, la sala operativa della questura ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti due uomini, che operavano come parcheggiatori abusivi in due piazze del centro storico. I due individui sono stati colti in flagranza mentre indicavano a due automobilisti dove parcheggiare le loro vetture.

Il primo, un uomo di 31 anni proveniente da Gela, è stato sorpreso in Piazza Manganelli. Il secondo, un catanese di 72 anni, è stato trovato in Piazza Del Tricolore, nella zona di Ognina. Entrambi sono stati immediatamente identificati e arrestati per la loro attività illecita.