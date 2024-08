Concorso INPS 2024: aggiornato il piano delle assunzioni dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS): previsti quasi 7 mila posti di lavoro. Di questi, circa 6 mila saranno coperti mediante concorso pubblico. L’anno in corso ha già visto o vedrà bandi per 4500 posti da coprire mentre negli anni successivi si aggiungeranno circa altri 2 mila posti.

Piano dei fabbisogni di personale 2024 2026 prevede precisamente 6.808 i posti da ricoprire nel triennio. Nell’anno 2024 sono programmati ben 4.552 posti, di cui 3.715 tramite concorso pubblico. Nel 2025 saranno 1154, di cui 1145 a concorso, quindi quasi la totalità. Nel 2026 altri 1102 posti in vista, con ben 1094 per concorso pubblico.

Concorso INPS 2024: modalità concorsuali

Le modalità concorsuali adottate dall’INPS varieranno a seconda del tipo di posizione per cui ci si candida. In linea generale si tratta di concorsi per diplomati e laureati che contemplano una prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale. La conoscenza della lingua inglese e di conoscenze basilari di informatica è anche requisito necessario ormai per qualunque settore. Ci saranno regolamenti per lo scorrimento delle graduatorie, per selezione in base al curriculum e ai titoli e ad altri canali di reclutamento eventuali.

Concorso INPS 2024: i posti a disposizione

Per quel che concerne i posti accessibili semplicemente con il diploma di scuola secondaria di secondo grado si annoverano 1.792 unità di personale per l’Assistenza tramite concorsi che verranno pubblicati entro il 2024. Di preciso i posti saranno:

1.180 Assistenti ai servizi (1.144 sul territorio nazionale e 36 nella sede di Bolzano);

(1.144 sul territorio nazionale e 36 nella sede di Bolzano); 582 Assistenti informatici ;

; 30 Assistenti tecnici.

Per quel che concerne l’inquadramento delle nuove risorse: i candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e introdotte nel nuovo ambiente lavorativo seguendo le modalità della nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL funzioni centrali 2019-2021.

Seguire i bandi INPS: come fare?

L’INPS mette a disposizione un ventaglio di canali di comunicazione per facilitare l’interazione con il pubblico. Innanzitutto: