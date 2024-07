Meteo Sicilia: oggi è allerta arancione per rischio incendi

Meteo Sicilia: allerta arancione per rischio incendi per la giornata di oggi. Ecco, nel dettaglio, il bollettino della protezione civile.

Meteo Sicilia: l’Isola rimane ancora nella morsa del gran caldo. Anche questa settimana, che sancirà la fine del mese di luglio e l’inizio di quello di agosto, sarà all’insegna di alte temperature che sfioreranno i 40 gradi. La protezione civile della Regione Sicilia, nel bollettino reso noto ieri pomeriggio, ha diramato un’allerta di colore arancione per tutta la Sicilia. Ecco, nel dettaglio, il contenuto dell’avviso.

Meteo Sicilia: rischio incendi

Sicilia che, dunque, si colora interamente di arancione da oggi e per tutte le 24 ore della giornata di domani. In tutte le province dell’Isola la pericolosità di attesta ad un livello medio, fatta eccezione per Caltanissetta, dove il livello di pericolosità è alto e l’allerta è di colore rosso. Si raccomanda, quindi, la massima attenzione.

Meteo Sicilia: rischio ondate di calore

Nel bollettino, presenti anche i dati per il rischio di ondate di calore nelle 3 principali città della Sicilia, Catania, Messina e Palermo. Nel capoluogo etneo, la giornata odierna riporta un livello di 2 di rischio di ondate di calore, con temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio. La temperatura massima percepita potrà raggiungere i 39 gradi. Per la giornata di domani, invece, la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi e alla città di Catania è stato assegnato il livello 1 per il rischio di ondate di calore.

A Messina, persiste il livello 1 di pericolosità sia per la giornata odierna che per quella di domani, con la temperatura massima percepita di 36 gradi.

Nel capoluogo dell’Isola, Palermo, oggi il rischio di ondate di calore è di colore rosso, al livello 3, con condizioni a rischio che portano ad adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio. La massima percepita per oggi sarà di 37 gradi. Livello di pericolosità che scala a 1 per la giornata di domani e la massima percepita sarà di 35 gradi.