Catania, sindaco apre spazzatura dei cittadini: “È veramente indifferenziata?” [VIDEO]

Il sindaco di Catania Trantino in video sui social mostra come nessuno si occupi di differenziare correttamente l'immondizia

Oggi il sindaco Trantino ha compiuto un gesto simbolico per sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti: ha svuotato un sacco di spazzatura per verificare se la raccolta differenziata fosse fatta correttamente. Trantino, nel video, ha sottolineato come spesso la colpa viene data al comune, ma che spesso sono gli stessi cittadini a non tenere alla propria città, dove la Tari è ormai alle stelle.

Dalla sua breve ispezione è emerso che il giovedì, giorno dedicato allo smaltimento dell’indifferenziata, molti cittadini gettano tutto insieme, ignorando le disposizioni sugli altri giorni. Il sindaco ha voluto sottolineare la pericolosità di materiali come plastica e mozziconi di sigaretta quando non vengono separati correttamente, evidenziando i rischi ambientali e sanitari connessi a una gestione scorretta dei rifiuti.