Suicidio di Fondachello, proseguono le indagini: oggi l’autopsia

Oggi si terrà l'autopsia della donna trovata impiccata nella sua casa di Fondachello, dopo una violenta lite con il compagno.

Oggi sarà eseguita l’autopsia sul corpo della donna 38enne, trovata morta nella sua abitazione di Fondachello per stabilire le cause del decesso.

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, la coppia aveva avuto un violento litigio la sera prima, testimoniato da diversi lividi presenti sulle braccia di entrambi. L’uomo in seguito avrebbe lasciato l’abitazione. La mattina seguente sarebbe stata poi ritrovata senza vita.

Il compagno 40enne è stato interrogato a lungo dai militari dell’arma. Al momento il compagno non sarebbe indagato, in quanto si è accertati che al momento della morte della donna non fosse presente nell’abitazione.

Continuano le indagini.

Sicilia, una giovane donna trovate impiccata nella sua casa di villeggiatura