Casi Covid in aumento, arriva la variante kp3: quali sono i sintomi

Tuttavia, non è sempre così. In alcuni casi, la situazione può diventare più grave. È importante prestare attenzione alla mancanza di respiro e a un aumento della frequenza respiratoria, che devono essere segnalati immediatamente al medico e, se possibile, monitorati con un saturimetro.

In generale, i sintomi possono variare in intensità, essere presenti tutti o solo in parte: la gravità e la durata possono differire a seconda di fattori come la vaccinazione, l’età, lo stato di salute generale e la capacità di risposta del sistema immunitario. Questo significa che attualmente l’infezione da Covid non provoca tutti questi effetti nei pazienti. Grazie a una minore aggressività delle ultime varianti e a una più ampia immunizzazione nella popolazione (dovuta a vaccinazione o precedente infezione), è comune osservare un decorso più lieve rispetto alle prime varianti. In ogni caso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di contattare immediatamente il medico in presenza di mancanza di respiro, disturbi del linguaggio, confusione, difficoltà nei movimenti o dolore toracico.

Nuovi vaccini

Quanto ai vaccini, dagli Stati Uniti arriva un appello. Un invito rivolto a tutte le persone dai 6 mesi in su “a ricevere il vaccino Covid aggiornato 2024-2025 per proteggersi contro gli effetti potenzialmente seri provocati dall’infezione”.

I vaccini aggiornati saranno disponibili da Moderna, Novavax e Pfizer entro la fine dell’anno, come spiegano i Cdc. La raccomandazione entrerà in vigore non appena i vaccini saranno pronti. Quest’anno, il vaccino sarà mirato contro la variante JN.1, che è stata dominante fino a poche settimane fa ma ora sta diminuendo, sostituita da “varianti figlie” contro cui si prevede che il vaccino aggiornato manterrà la sua efficacia.

I Cdc puntualizzano: “Ricevere un vaccino Covid aggiornato 2024-2025 può ripristinare e migliorare la protezione contro le varianti del virus attualmente responsabili della maggior parte delle infezioni e dei ricoveri. La vaccinazione Covid riduce anche la possibilità di subire gli effetti del Long Covid, che può svilupparsi durante o dopo l’infezione acuta e avere una durata prolungata”.