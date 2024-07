Ryanair, offerte lampo da Catania: voli a meno di 15 euro

Nuove offerte lampo Ryanair. Tantissime mete italiane ed estere a meno di 15 euro. L'unico obbligo è prenotare entro oggi. Di seguito le mete

La compagnia aerea low cost più apprezzata e conosciuta nel panorama celeste, Ryanair, ha appena lanciato nel suo sito ufficiale una nuova offerta, per prenotare le vacanze estive. Numerosi i voli low cost che partiranno da Catania e da Palermo. L’unica accortezza è prenotare entro oggi.

Voli Ryanair scontati da Catania

Imperdibili le offerte per i voli che partono dall’aeroporto di Catania. Tutti voli sotto i 15 euro. La più “cara” Bucharest, raggiungibile con soli 22 euro. Di seguito le proposte del sito Ryanair:

La lista delle mete è ancora più lunga. Per tutte le informazioni consultare il sito ufficiale Ryanair.

Voli Ryanair scontati da Palermo

Numerose le offerte anche per l’aeroporto di Palermo. Anche in questo caso il costo dei voli non si alzerà mai sopra i 20 euro. Numerose le mete italiane ma anche estere. Di seguito una breve lista:

Per la lista completa, consultare il sito ufficiale. Buone vacanze!