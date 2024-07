Catania, in vista dei concerti la Villa sembra rinascere: le parole di Trantino

Grande entusiasmo per la nuova arena per i concerti in Villa Bellini. Il sindaco Trantino è soddisfatto della nuova costruzione.

“Dopo la fine di gennaio avevamo bisogno di riprendere idealmente la Villa Bellini“, apre con queste parole, il Sindaco di Catania Enrico Trantino, in un lungo post sui suoi profili social.

Il sindaco dichiara che quest’estate, gli eventi organizzati stanno riscuotendo un notevole successo, portando con sé un’atmosfera serena. Non ci sono più lunghe code fin dall’alba, ma un flusso ordinato che non disturba le zone circostanti, come avveniva in passato.

Trantino in sua difesa, dopo aver ricevuto numerose critiche per la costruzione di una nuova arena all’interno della Villa, precisa: “Contrariamente a quel che qualcuno afferma, abbiamo immagini del nostro parco cittadino in giorni estivi e privi di eventi, senza significative presenze di gente. Questo significa che non l’abbiamo sottratta ai catanesi; piuttosto abbiamo garantito che nei giorni degli spettacoli venga regolarmente vissuta fino a un certo orario; e poi lasciata agli spettatori, che giungono numerosi da tutto il meridione, creando economia per la città”.

La nuova arena ha già ospitato grandi voci come quelle del Volo o di Gazzelle, e sarà pronta ad accogliere tutti i grandi artisti sempre nel rispetto dell’ordine e della sicurezza.

Il sindaco Trantino soddisfatto ringrazia tutti i suoi collaboratori e coordinatori e soddisfatto dichiara: “Molti avevano ironizzato che la realtà non sarebbe mai stata uguale al progetto. Avevano ragione. È molto più bella”.