Riapre l’atelier sul mare di Antonio Presti: ecco dove sarà

Inaugurata una nuova opera d'arte di Antonio Presti, si tratta dei diverse suite d'arte. Tutti i dettagli su dove sorgerà.

Antonio Presti, noto mecenate e presidente della Fondazione Fiumara d’Arte, ha recentemente lanciato un nuovo ambizioso progetto per Villa Margi. Presti ha fortemente a cuore questo luogo, che ha profonde radici nella sua infanzia.

Così dopo un anno di distanza dalla cessazione dell’attività dell’Atelier sul Mare Presti riparte dalla Finestra sul mare. Villa Margi, un vero e proprio villaggio sul mare ospiterà dieci suite d’arte e in cui in futuro verranno realizzate 50 ulteriori camere d’arte. Come avvenuto a Tusa, la visione di Presti non si ferma all’attività ricettiva, ma guarda già alla valorizzazione del lungomare, a una vera e propria scuola di elaborazione artistica, al coinvolgimento dei Comuni del territorio e dei licei e delle università della Regione.

Il mecenate ha scelto di chiamare la nuova struttura Atelier Sul Mare, Suite D’Autore – Asteroide 20049antoniopresti, dedicato a tutte le mamme e ai bambini di Librino.

Le suite d’arte

Gli appartamenti, forniti di tutti i confort per un piacevole soggiorno, ospitano la collezione privata della Fondazione Antonio Presti, includendo anche alcune stanze d’autore spostate dal precedente Atelier Sul Mare. Tutti gli appartamenti sono arredati con oggetti di design e quadri d’arte contemporanea della collezione della Fondazione. Il progetto è quello di coinvolgere Licei Artistici, Accademie ed Università nella formazione di giovani artisti siciliani concedendo loro uno spazio dove poter esprimere liberamente la loro arte.

Antonio Presti sottolinea: “Con l’apertura del nuovo Atelier sul Mare vorrei trasformare un luogo che attende ancora rigenerazione come Villa Margi, in uno spazio di interesse artistico e culturale che porti uno sviluppo turistico ed economico nel territorio. Creare questi spazi emozionali in questi mesi non è stato facile, ma ringrazio tutti gli amici che mi hanno sostenuto, gli artisti, la stampa, il mio staff per essermi stati accanto e avere contribuito al completamento delle suite d’autore in tempo per la riapertura”.

È già possibile prenotare una suite visitando il sito ufficiale dell’atelier sul mare.