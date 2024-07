Catania, nuovo sciopero AMTS e FCE: la data e gli orari

Nuovo sciopero AMTS e FCE. Il servizio non verrà garantito per qualche ora. Di seguito tutti i dettagli, gli orari e le corse non garantite.

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A (AMTS) informa tutti i suoi passeggeri che aderirà allo Sciopero Nazionale del TPL. Di conseguenza non sarà garantito il servizio per giorno 18 luglio 2024. Il personale viaggiante aderente all’iniziativa si asterrà dal servizio dalle ore 12.00 alle ore 16.00. Il restante personale anticiperà di quattro ore la fine del servizio.

A scioperare anche tutti i lavoratori della metropolitana di Catania. Il servizio di metropolitana sarà sospeso dalle ore 9 alle ore 13. Le ultime corse prima della sospensione partiranno da Nesima e da Stesicoro alle ore 8 e 50. Alla ripresa del servizio, la prima corsa partirà da Nesima e da Stesicoro alle ore 13. Tutti i passeggeri sono invitati a verificare eventuali aggiornamenti.

Per quanto concerne il servizio ferroviario extraurbano, il treno 11 partirà da Paternò alle ore 13, mentre il treno 12 partirà da Randazzo alla stessa ora. Le corse dei treni 5, 6, 7, 8, 9 e 10 saranno soppresse.

Le aziende si scusano per eventuali disagi.