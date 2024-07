Bonus Adozione 2024, fino a 6500 di bonus: come richiederlo

Il bonus adozione 2024 è disponibile dal 8 luglio 2024, ma in cosa consiste e come si può richiedere? andiamo a vedere i dettagli.

Bonus adozione 2024: Dal giorno 8 Luglio è possibile presentare domanda per il bonus adozione 2024, il quale può raggiungere una cifra massima di 65oo euro.

Possono richiederlo le coppie di genitori che hanno iniziato un percorso di adozione. Di seguito vi proponiamo una guida su come ottenere il bonus, in cosa consiste e chi può richiederlo.

Bonus Adozione 2024: cos’è?

É un contributo economico che può arrivare fino a 6500 euro, dedicato alle coppie di genitori che hanno affrontato procedure adottive complesse, a livello internazionale.

La normativa definisce “complesse ” le procedure d’adozione non ancora concluse al primo gennaio del 2024, a causa di specifiche complicazioni. A disciplinare la misura è il Decreto del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità del 29 aprile 2024.

La domanda si potrà presentare entro le 23:59 del 5 ottobre 2024.

Bonus Adozione 2024: A chi spetta? A quanto ammonta?

Spetta ai genitori adottivi se la loro procedura di adozione internazionale, avviata tramite conferimento dell’incario a un Ente Autorizzato risulta:

Antecedente al 30 gennaio 2020 e non ancora conclusa al primo gennaio 2024;

avviata nei paesi di origine, Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia.

Non vi sono altri requisiti, né di ISEE né d’età.

Il bonus ha un importo che può variare dai 3500 euro fino ai 6500 euro. La cifra precisa dipende dalle condizioni che hanno reso l’adozione complessa. Nello specifico;

3500 euro per ciascuna coppia che ha avuto problemi nel percorso di adozione a causa di rallentamenti dovuti al Covid;

Bonus Adozione 2024: Come presentare domanda

Le coppie in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda congiunta per ricevere il bonus. La domanda va compilata ed inviata tramite il sistema on line “Adozione Trasparente” del dipartimento per le politiche della famiglia, accedendo tramite spid.

La domanda va presentata non oltre il 5 ottobre 2024.