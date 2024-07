Bonus colonnine elettriche 2024: come richiederlo

Bonus colonnine elettriche: nuova erogazione per l'istallazione di colonnine elettriche sia per privati che per condomini. Ecco come chiederlo

Bonus colonnine elettriche: Al via da oggi, 8 luglio 2024, le domande per il bonus colonnine elettriche per i privati. Verrà rimborsato l’80% del prezzo di acquisto e posa in opera degli impianti domestici. Il limite del contributo è stato fissato a 1.500 euro che sale a 8.000 euro nel caso le colonnine siano installate in aree condominiali.

Bonus colonnine elettriche: come richiederlo

Il bonus può essere richiesto esclusivamente tramite la piattaforma “invitalia” .

Per la presentazione della domanda è necessario:

accedere tramite sistema pubblico di identità digitale SPID, CIE O CNS

tramite sistema pubblico di identità digitale SPID, CIE O CNS compilare la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

Una volta effettuato l’accesso si potrà procedere alla compilazione del modulo elettronico 2024 seguendo la procedura guidata. Gli utenti accederanno alla compilazione della domanda in base all’ordine di arrivo.

Bonus colonnine elettriche: documenti da presentare

I documenti da inoltrare cambiano in base se la richiesta verrà fatta da un singolo cittadino privato a da condomini. Di seguito i documenti da presentare se si è chiede singolarmente:

il codice fiscale e il documento d’identità del richiedente;

del richiedente; copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;

relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;

dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute;

relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute; idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore , che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;

, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura; i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

Di seguito i documenti necessari in caso di condomini:

codice fiscale del condominio ed estremi del documento d’identità dell’amministratore pro tempore con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali;

ed estremi del documento d’identità con dichiarazione di quest’ultimo di essere in possesso dei requisiti di legge o del condomino delegato per i condomìni fino a 8 partecipanti, in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali; delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 Codice Civile;

di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile con la dichiarazione da parte dell’amministratore che tale delibera non è stata impugnata nel termine di cui all’articolo 1137 Codice Civile; copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;

relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica;

dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica; relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute;

relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute; idonea certificazione di conformità rilasciata da un installatore , che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura;

, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura; i dati del conto corrente sul quale richiedere l’accreditamento del contributo.

Bonus colonnine elettriche: come avviene l’erogazione

Sarà necessario precisare che i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente con una di queste modalità:

bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer;

oppure mediante SEPA Credit Transfer; carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo.

Le richieste pervenute sono prese in esame in base all’ordine temporale di presentazione, e il contributo è corrisposto in un’unica tranche.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette, entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello, il Decreto di concessione e pagamento dei contributi, seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di ricezione delle richieste.