Amazon Prime Day 2024: le migliori offerte da non perdere

Amazon Prime Day 2024: la decima edizione dell'evento sarà ricca di sconti ed offerte imperdibili, ecco quali

Amazon Prime Day 2024: l’Amazon Prime Day, uno degli eventi di shopping più attesi dell’anno, si svolgerà il 16 e 17 luglio 2024. Durante queste due giornate, i membri Amazon Prime potranno approfittare di alcune delle migliori offerte dell’anno su una vasta gamma di prodotti. Tra questi, ci saranno diversi dispositivi Amazon e articoli di marchi rinomati come Sony, Sonos, Peloton e Withings. Le promozioni riguarderanno diverse categorie, tra cui periferiche per il gaming, laptop, TV 4K, smartphone, accessori per PC e molto altro ancora. Vediamo di seguito come accedere alle offerte previste.

Amazon Prime Day, come funziona

Gli sconti dell’Amazon Prime Day saranno disponibili il 16 e 17 luglio 2024, con accesso anticipato a centinaia di offerte sul sito. Tuttavia, per partecipare e acquistare i prodotti in promozione, è indispensabile essere abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto, puoi approfittare del periodo di prova gratuito di 30 giorni tramite il seguente link:

http://www.amazon.it/provaprime?tag=liveuniversit-21

Per gli studenti invece Amazon Prime propone una tariffa agevolata, questo il link dove iscriversi, potendo usufruire ugualmente del periodo di prova gratuito:

http://www.amazon.it/joinstudent?tag=liveuniversit-21

Qualora si volesse rinunciare all’abbonamento, basterà annullarlo prima dello scadere dei 30 giorni.

Gli sconti anticipati

Alcune offerte anticipate sono però già disponibili! È possibile usufruire di grandi sconti su una selezione di dispositivi Amazon, inclusi Echo, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero. Inoltre, i clienti Prime che non hanno ancora provato Amazon Music Unlimited possono ottenere cinque mesi gratuiti. Di seguito il link per iscriversi:

https://www.amazon.it/gp/dmusic/promotions/AmazonMusicUnlimited?tag=liveuniversit-21

E non è tutto: dal 24 giugno al 16 luglio, gli appassionati di videogiochi possono approfittare del Prime Gaming. Grazie a questa offerta, i clienti Prime possono ottenere una vasta selezione di giochi per PC senza nessun costo aggiuntivo. Inoltre, con l’offerta Amazon Seconda Mano, sarà possibile ottenere il 20% di sconto al checkout su una selezione di prodotti resi, dalle 00:00 del 25 giugno alle 23:59 del 15 luglio.

