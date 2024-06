Catania, illuminato piazzale delle Universiadi: installato moderno impianto led

Piazzale delle Universiadi: il sopralluogo del presidente del municipio Carmelo Carnazza e l'installazione di moderni led

Un sopralluogo richiesto dal consigliere Carmelo Bottino ha portato il consiglio del municipio “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” a verificare le pessime condizioni del piazzale delle Universiadi, un’area frequentata dalle famiglie.

Il presidente del II municipio, Claudio Carnazza, ha sottolineato l’attenzione costante verso questo spazio sin dall’inizio del loro mandato. Durante un consiglio itinerante con l’assessore all’Ecologia, Tomarchio, sono state evidenziate criticità come discariche abusive e danni all’arredo urbano. È stato inoltre osservato che gran parte della piazza rimane al buio la sera, con un impianto di illuminazione obsoleto composto da vecchi gruppi alogeni.

“Per cause inspiegabili– prosegue Carnazza- l’area non è mai rientrata nel progetto di ammodernamento del 2009, quando gli impianti di pubblica illuminazione cittadina sono passati alle più economiche e funzionati lampade a led. Da qui un fiume di segnalazioni agli uffici competenti, da parte dei residenti della zona e dello stesso consiglio, senza mai portare a nessuno risultato concreto. Questo almeno fino a pochi giorni fa quando, in seguito al tavolo tecnico con l’assessore alle manutenzioni Petralia, si è finalmente provveduto a colmare questa “laguna” ed oggi il piazzale delle Universiadi è dotato di un moderno impianto a led. Oggi, per queste ragioni, desidero fare un plauso all’amministrazione comunale, all’assessore Petralia e al consiglio del II municipio per l’impegno profuso. Naturalmente non ci fermiamo qui ed il prossimo obiettivo sarà quello di garantire il decoro e la sicurezza in questo importante spazio aggregativo di Picanello”.

